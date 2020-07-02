Литовцам разрешили пить алкогольные коктейли на пляжах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сейм Литвы "дал добро" на продажу слабоалкогольных напитков в нестационарных предприятиях общественного питания на пляжах, передает УНН со ссылкой на delfi.lt.
Разрешение распространяется на напитки с концентрацией этилового спирта, которая не превышает 15%. Торговля крепким алкоголем по-прежнему - запрещена.
"Такая торговля будет разрешена только в течение курортного, отпускного и туристического сезона, установленного муниципальным советом", - говорится в сообщении.
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Напоминается, что в начале текущего года в Литве вступила в силу запрет на продажу алкоголя в уличных кафе, которые имеют лицензию на алкоголь только в летний период. Под ограничения также попадают павильоны и временные сооружения без фундамента.
Как сообщалось в УНН, сегодня в мире существует тренд на легкие слабоалкогольные напитки. Ему следуют не только барная индустрия, но и производители спиртных напитков.
В Украине, например, к началу летнего сезона были представлены такие легкие винные напитки как Fragolino (с клубничным вкусом) и Caprizo (с соком черники).