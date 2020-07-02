Литовцям дозволили пити алкогольні коктейлі на пляжах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сейм Литви "дав добро" на продаж слабоалкогольних напоїв в нестаціонарних підприємствах громадського харчування на пляжах, передає УНН із посиланням на delfi.lt.
Дозвіл поширюється на напої з концентрацією етилового спирту, що не перевищує 15%. Торгівля міцним алкоголем як і раніше - заборонена.
"Така торгівля буде дозволена тільки протягом курортного, відпускного і туристичного сезону, встановленого муніципальною радою", - йдеться у повідомленні.
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Нагадується, що на початку поточного року у Литві вступила у силу заборона на продаж алкоголю у вуличних кафе, які мають ліцензію на алкоголь тільки у літній період. Під обмеження також потрапляють павільйони і тимчасові споруди без фундаменту.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні у світі існує тренд на легкі слабоалкогольні напої. Йому слідує не лише барна індустрія, але і виробники спиртних напоїв.
В Україні, наприклад, до початку літнього сезону були презентовані такі легкі винні напої як Fragolino (з полуничним смаком) і Caprizo (з соком чорниці).