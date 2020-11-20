За місяць в Україні виявили близько 3,5 тис. порушень у сфері рибоохоронної діяльності – Держрибагенство

"Держрибагентством підбито підсумки рибоохоронної діяльності за жовтень 2020 року. Територіальними рибоохоронними патрулями протягом місяця здійснено 1 214 рейдів. У результаті проведених заходів виявлено 3 488 порушень, з яких 27 % є грубими (933). Найбільшу кількість порушень викрито в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій областях та на Азовському морі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників 10 502 кг водних біоресурсів та 3 694 од. заборонених знарядь лову. Крім того, затримано 119 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 1 213 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 16 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

"Сума збитків, завданих рибному господарству за жовтень, склала понад 21 млн грн. Зокрема, 17,8 млн грн зафіксував Миколаївський рибоохоронний патруль, 1,1 млн грн – Черкаський рибпатруль, 465 тис. грн – Полтавський рибпатруль, 361 тис. грн – Азовське басейнове управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року українські промислові рибалки виловили понад 24 тис. тонн водних біоресурсів, найбільше - рапана.