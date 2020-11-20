За месяц в Украине обнаружили около 3,5 тыс. нарушений в сфере рыбоохранной деятельности - Госрыбагенство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За месяц в Украине территориальными рыбоохранных патрулями осуществлено 1214 рейдов, в результате которых выявлено 3488 нарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за октябрь 2020 года. Территориальными рыбоохранными патрулями в течение месяца осуществлено 1214 рейдов. В результате проведенных мероприятий выявлено 3488 нарушений, из которых 27% являются грубыми (933). Наибольшее количество нарушений разоблачено в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской областях и на Азовском море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей 10 502 кг водных биоресурсов и 3694 ед. запрещенных орудий лова. Кроме того, задержаны 119 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 1213 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 16 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
"Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству за октябрь, составила более 21 млн грн. В частности, 17,8 млн грн зафиксировал Николаевский рыбоохранный патруль, 1,1 млн грн - Черкасский рыбпатруль, 465 тыс. грн - Полтавский рыбпатруль, 361 тыс. грн - Азовское бассейновое управление", - говорится в сообщении.
Напомним, за 10 месяцев текущего года украинские промышленные рыбаки выловили более 24 тыс. тонн водных биоресурсов, больше всего - рапана.