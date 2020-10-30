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За місяць в Україні повідомили про підозру у понад 120 провадженнях, пов'язаних з корупцією

За місяць в Україні повідомили про підозру у понад 120 провадженнях, пов'язаних з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За місяць в Україні повідомили про підозру у вчиненні 121 кримінального правопорушення пов’язаних з корупцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“Ще один небезпечний наш ворог, з яким треба не просто боротись, а й нарешті перемагати — корупція. За цей місяць прокурорами повідомлено про підозру у вчиненні 121 кримінального правопорушення цієї категорії. До суду з обвинувальними актами скеровано 347 кримінальних правопорушень”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у правопорушеннях цієї категорії установлено збитків на більше 200 млн грн, із яких вже відшкодовано понад 40 млн гривень.

“З метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арештів на 84 млн грн та заявлено позовів на 57,5 млн гривень”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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