За месяц в Украине сообщили о подозрении в более 120 производствах, связанных с коррупцией

“Еще один опасный наш враг, с которым надо не просто бороться, но и наконец побеждать — коррупция. За этот месяц прокурорами сообщено о подозрении в совершении 121 уголовного преступления этой категории. В суд с обвинительными актами направлено 347 уголовных правонарушений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в правонарушениях этой категории установлен ущерб на более 200 млн грн, из которых уже возмещено более 40 млн гривен.

“С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на 84 млн грн и заявлено исков на 57,5 млн гривен”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений.