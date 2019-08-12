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За місяць притягнуто до відповідальності за корупцію понад 500 осіб – НАБУ

За місяць притягнуто до відповідальності за корупцію понад 500 осіб – НАБУ

Київ • УНН

 • 8643 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура упродовж липня притягнули до відповідальності за корупцію 502 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Детективи НАБУ та прокурори САП притягнули до відповідальності за корупцію 502 осіб. 133 з них повідомлені про підозру у вчиненні злочинів, а стосовно 369 осіб – справи вже скеровані до суду", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 31.07.2019 у роботі правоохоронців — 751 кримінальне провадження.

У липні підозрюваними у справах НАБУ і САП стала низка високопосадовців правоохоронних органів, державних установ, органів державної влади, зокрема:

• два колишніх керівники ГУ Національної поліції в Одеській області та два керівники приватних компаній, яких слідство вважає причетними до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу;

• виконавчий директор компанії-забудовника, який є четвертим підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном ГУ Національної гвардії України у розмірі 81,64 млн;

• керівник Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, імовірно причетний до завдання шкоди державним інтересам у розмірі 1,18 млн грн;

• заступник голови Державної архівної служби України, якому інкримінується зловживання впливом та внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування;

• колишній перший заступник генерального директора державного науково-дослідного та проектного Інституту титану, який підозрюється у завданні 1,258 млн дол. США шкоди очолюваній установі;

• колишній голова однієї з обласних державних адміністрацій, який вніс недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

• міністр уряду України, якому також інкримінується декларування недостовірної інформації.

Крім того, упродовж липня детективи НАБУ завершили низку розслідувань щодо корупції, зокрема, завдання 39,8 млн грн збитків філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при позичанні дизельного пального у ТОВ "Вог Аеро Джет". Після ознайомлення з матеріалами розслідування, обвинувальний акт буде складено та скеровано до суду.

Загалом до судових інстанцій скерували 212 справ від НАБУ і САП, з них впродовж останнього місяця:

• стосовно судді одного з районних судів м. Маріуполь та його помічника, викритих після отримання ними частини неправомірної вигоди, яку вони вимагали за винесення рішення у справі про адміністративне правопорушення;

• за фактом отримання неправомірної вигоди суддею одного з районних судів міста Одеси;

• щодо дій колишнього директора та заступника директора ДП "Авіакон", а також комерційного директора компанії, зареєстрованої на Карибських островах Сент Кітс і Невіс. Цих осіб слідство вважає учасниками корупційної схеми з завдання понад 13 млн грн збитків державному підприємству, що входить до складу концерну "Укроборонпром".

Раніше УНН повідомляв, що НАБУ здійснює розслідування у 741 кримінальному провадженні.

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