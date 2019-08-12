За месяц привлечены к ответственности за коррупцию более 500 человек — НАБУ

"Детективы НАБУ и прокуроры САП привлекли к ответственности за коррупцию 502 человек. 133 из них поставлены в известность о подозрении в совершении преступлений, а в отношении 369 лиц - дела уже направлены в суд", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 31.07.2019 в работе правоохранителей - 751 уголовное производство.

В июле подозреваемыми по делам НАБУ и САП стал ряд высокопоставленных чиновников правоохранительных органов, государственных учреждений, органов государственной власти, в частности:

• два бывших руководителя ГУ Национальной полиции в Одесской области и два руководители частных компаний, которых следствие считает причастными к незаконному завладению большой партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота;

• исполнительный директор компании-застройщика, который является четвертым подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения имуществом ГУ Национальной гвардии Украины в размере 81,64 млн;

• руководитель Домоуправления №1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части района, вероятно причастный к нанесению ущерба государственным интересам в размере 1,18 млн грн;

• заместитель председателя Государственной архивной службы Украины, которому инкриминируется злоупотребление влиянием и внесение недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления;

• бывший первый заместитель генерального директора государственного научно-исследовательского и проектного Института титана, который подозревается в нанесении 1,258 млн долл. США вреда возглавляемому учреждению;

• бывший глава одной из областных государственных администраций, который внес недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

• министр правительства Украины, которому также инкриминируется декларирование недостоверной информации.

Кроме того, в течение июля детективы НАБУ завершили ряд расследований о коррупции, в частности, причинение 39,8 млн грн убытков филиалу "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при заимствовании дизельного топлива у ООО "Вог Аэро Джет". После ознакомления с материалами расследования, обвинительный акт будет составлен и направлен в суд.

Всего в судебные инстанции направили 212 дел от НАБУ и САП, из них в течение последнего месяца:

• в отношении судьи одного из районных судов г. Мариуполь и его помощника, уличенных после получения ими части неправомерной выгоды, которую они требовали за вынесение решения по делу об административном правонарушении;

• по факту получения неправомерной выгоды судьей одного из районных судов города Одессы;

• относительно действий бывшего директора и заместителя директора ГП "Авиакон", а также коммерческого директора компании, зарегистрированной на Карибских островах Сент Китс і Невис. Этих лиц следствие считает участниками коррупционной схемы с причинением более 13 млн грн ущерба государственному предприятию, входит в состав концерна "Укроборонпром".

Ранее УНН сообщал, что НАБУ осуществляет расследование по 741 уголовному производству.