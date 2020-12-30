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За міст на КПВВ "Станиця Луганська" переплатили 3,3 млн грн - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Луганської ОДА, який підозрюється у недбалості, через яку завдано більше 3,3 млн грн збитків під час відновлення мосту на КПВВ “Станиця Луганська”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За міст на КПВВ "Станиця Луганська" переплатили 3,3 млн грн - прокуратура

“Прокурорами Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації за фактом службової недбалості під час відновлення мосту на контрольному пункті в’їзду—виїзду "Станиця Луганська“ (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовець облдержадміністрації у 2019 році під час ремонту пішохідного мосту через річку Сіверський Донець на пункті пропуску не забезпечив проведення аналізу цін на будівельні матеріали та не перевірив об’єми виконаних підрядних робіт під час передачі об’єкта інфраструктури в експлуатацію.

“Внаслідок службової недбалості керівника управління ОДА вартість будівництва мосту була завищена на понад 3,3 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Бюджетні кошти були безпідставно сплачені на користь підрядної організації”, — додали в повідомленні.

Наразі КПВВ залишається єдиним на Луганщині дорожнім коридором через лінію розмежування, що діє в двосторонньому порядку.

Нагадаємо, російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка”. Наразі фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ.

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