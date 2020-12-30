За мост на КПВВ "Станица Луганская" переплатили 3,3 млн грн - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Луганской ОГА, подозреваемого в халатности, из-за которой нанесен в более 3,3 млн грн убытков при восстановлении моста на КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокурорами Луганской областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской областной государственной администрации по факту служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновник облгосадминистрации в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через реку Северский Донец на пункте пропуска не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта инфраструктуры в эксплуатацию.
"В результате служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем на 3,3 млн грн, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Бюджетные средства были безосновательно уплачены в пользу подрядной организации", - добавили в сообщении.
Сейчас КПВВ остается единственным в Луганской области дорожным коридором через линию разграничения, что действует в двустороннем порядке.
Напомним, российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ.