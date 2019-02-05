За минулу добу зареєстровано 26 порушень виборчого законодавства

КИЇВ. 5 лютого. УНН. За даними Національної поліції України за минулу добу на території держави зареєстровано 26 повідомлень пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.