За минулу добу зареєстровано 26 порушень виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За даними Національної поліції України за минулу добу на території держави зареєстровано 26 повідомлень пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За добу на території держави зареєстровано 26 повідомлень, пов’язаних з виборами 2019", - йдеться у повідомленні.
Усього з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 652 повідомлення щодо подій, пов’язаних з виборами.
У поліції додали, що за 12 фактами серед зареєстрованих повідомлень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед них – 7 фактів кваліфіковано за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство – ред.) та два – за ст.160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму – ред.).
Нагадаємо, правоохоронці з початку передвиборчої кампанії внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 фактів подій, пов'язаних з виборами.