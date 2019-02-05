За прошедшие сутки зарегистрировано 26 нарушений избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По данным Национальной полиции Украины за прошедшие сутки на территории государства зарегистрировано 26 сообщений связанных с нарушением избирательного законодательства. Об этом сообщает Национальная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За сутки на территории государства зарегистрировано 26 сообщений, связанных с выборами 2019", - говорится в сообщении.
Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 652 сообщения о событиях, связанных с выборами.
В полиции добавили, что за 12 фактам среди зарегистрированных сообщений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Среди них - 7 фактов квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство - ред.) и два - по ст.160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума - ред.).
Напомним, правоохранители с начала предвыборной кампании внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 12 фактов событий, связанных с выборами.