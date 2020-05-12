За минулу добу в Україну спецрейсами повернулось близько 600 громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Минулої доби прикордонники у аеропорту “Бориспіль” оформили чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси, якими з різних країн повернулося близько 600 громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
“Чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси оформили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“. Цими літаками із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва в Україну прибуло майже 600 наших співвітчизників”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що усі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.
Під час паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку “Дій вдома”, який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.
Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,8 тис. громадян.
Нагадаємо, 7 травня в аеропорту “Бориспіль” оформили на в’їзд до України майже 800 пасажирів, зокрема, з Італії, Данії, Іспанії. У жодного з них не виявлено підвищеної температури тіла.