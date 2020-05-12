За прошедшие сутки в Украину спецрейсами вернулось около 600 граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За прошедшие сутки пограничники в аэропорту "Борисполь" оформили четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейсов, которыми из разных стран вернулось около 600 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Четыре пассажирские чартерные и специальные авиарейсы оформили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Этими самолетами из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в Украину прибыло почти 600 наших соотечественников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.
Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дий дома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.
Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.
Напомним, 7 мая в аэропорту "Борисполь" оформили на въезд в Украину почти 800 пассажиров, в частности, Италии, Дании, Испании. Ни у одного из них не обнаружено повышенной температуры тела.