За минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд смертності від COVID-19

“За минулу добу захворіла 1 974 особи, з них 65 дітей та 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 453 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 49 летальних випадків, і це дуже сумний антирекорд, який у нас в країні. При цьому одужало 763 пацієнти. За весь час пандемії в Україні захворіло 112 059 людей, з них 7 504 дитини та 10 842 медичних працівники”, — сказав міністр.

З його слів, загалом одужало 54 217 пацієнтів, летальних випадків — 2 403.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.



