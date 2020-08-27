За минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За минулу добу в Україні виявили 1 974 випадки коронавірусної хвороби, з них 65 - у дітей, а також 137 - у медичних працівників. Також за останню добу в Україні зафіксовано 49 летальних випадків, що є антирекордом. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіла 1 974 особи, з них 65 дітей та 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 453 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 49 летальних випадків, і це дуже сумний антирекорд, який у нас в країні. При цьому одужало 763 пацієнти. За весь час пандемії в Україні захворіло 112 059 людей, з них 7 504 дитини та 10 842 медичних працівники”, — сказав міністр.
З його слів, загалом одужало 54 217 пацієнтів, летальних випадків — 2 403.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.