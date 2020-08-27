За прошедшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд смертности от COVID-19

"За прошедшие сутки заболело 1 974 человека, из них 65 детей и 137 медицинских работников. Были госпитализированы 453 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 49 летальных случаев, и это очень печальный антирекорд, который у нас есть в стране. При этом выздоровели 763 пациента. За все время пандемии в Украине заболело 112 059 человек, из них 7504 ребенка и 10 842 медицинских работника", - сказал министр.

По его словам, в целом выздоровели 54 217 пациентов, летальных случаев - 2 403.

Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.



