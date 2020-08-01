За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 39 медиків та 68 дітей

"За минулу добу в Україні захворіли 1 172 особи, з них 68 дітей та 39 медичних працівників. Було госпіталізовано 232 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужало 556 пацієнтів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.