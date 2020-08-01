За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 39 медиков и 68 детей

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 11676 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 25345 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115038 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119509 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117961 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144840 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104663 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102908 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 39 медиков и 68 детей

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 39 медиков и 68 детей

Киев  •  УНН

 • 10357 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1172 человек, из них 68 детей и 39 медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 1172 человека, из них 68 детей и 39 медицинских работников. Были госпитализированы 232 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 556 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновляться раз в 7 дней.

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