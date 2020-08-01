За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 39 медиков и 68 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1172 человек, из них 68 детей и 39 медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине заболели 1172 человека, из них 68 детей и 39 медицинских работников. Были госпитализированы 232 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 556 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновляться раз в 7 дней.