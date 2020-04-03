За кордоном від коронавірусу помер ще один українець - МЗС

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на п’ятницю, майже 14 тис. українських громадян звернулись по допомогу до закордонних дипустанов в рамках системи “Захист”. Крім того, повідомляється, що за кордоном від коронавірусу померло вже п’ять українських громадян. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.