За кордоном від коронавірусу помер ще один українець - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на п’ятницю, майже 14 тис. українських громадян звернулись по допомогу до закордонних дипустанов в рамках системи “Захист”. Крім того, повідомляється, що за кордоном від коронавірусу померло вже п’ять українських громадян. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, станом на 20:00 3 квітня 13817 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ в рамках системи «Захист».
Крім того, 166 громадян України за кордоном проходять лікування у Австрії (3), Бельгії (1), Великій Британії та Північній Ірландії (1), Греції (16), Домініканській Республіці (4), Іспанії (1), Італії (121), Нігерії (1), Нідерландах (1), ОАЄ (1), Польщі (4), Португалії (1), РФ (1), на Сейшельських островах (1), у Сербії (1), США (1), Таїланді (1), ФРН (4), Швейцарії (1) та Швеції (1).
Повідомляється, що станом на сьогодні 11 наших громадян в Італії (2), Нігерії (1), ОАЕ (1), Польщі (2), ФРН (1) та Японії (4) одужали.
П’ять громадян України за кордоном померли. Зазначимо, станом на 2 квітня за кордоном нараховувалось 4 загиблих від коронавірусу громадян.
Зазначимо, напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини.
Як повідомляв УНН, серед українців, які через пандемію коронавірусу і логістичні питання застрягли в різних куточках світу, додому якнайшвидше хочуть повернутись 8 538 громадян.