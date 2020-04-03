За рубежом от коронавируса умер еще один украинец - МИД

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на пятницу, почти 14 тыс. украинских граждан обратились за помощью к зарубежным дипучреждениям в рамках системы "Защита". Кроме того, сообщается, что за рубежом от коронавируса умерли уже пять украинских граждан. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.