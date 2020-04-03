За рубежом от коронавируса умер еще один украинец - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на пятницу, почти 14 тыс. украинских граждан обратились за помощью к зарубежным дипучреждениям в рамках системы "Защита". Кроме того, сообщается, что за рубежом от коронавируса умерли уже пять украинских граждан. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 20:00 3 апреля 13817 граждан Украины обратились за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.
Кроме того, 166 граждан Украины за рубежом проходят лечение в Австрии (3), Бельгии (1), Великобритании и Северной Ирландии (1), Греции (16), Доминиканской Республике (4), Испании (1), Италии (121) , Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (1), Польши (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).
Сообщается, что на сегодня 11 наших граждан в Италии (2), Нигерии (1), ОАЭ (1), Польши (2), ФРГ (1) и Японии (4) выздоровели.
Пять граждан Украины за рубежом умерли. Отметим, по состоянию на 2 апреля за рубежом насчитывалось 4 погибших от коронавируса граждан.
Отметим, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что заграничные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу “Защита” для украинцев, которые после закрытия украинской границы этой ночью останутся за пределами Родины.
Как сообщал УНН, среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.