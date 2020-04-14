За кордоном від COVID-19 одужали вже 25 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на вечір 14 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 175 українців з коронавірусом, одужали 25 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Так, наразі 175 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22.
Зазначимо, що за кордоном вже одужали 25 українців, проте 6 померли.
Повідомляється, що станом на 14 квітня, кількість громадян України, які звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ — ред.) в рамках системи “Захист” — 15 849.
Нагадаємо, що за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19.