За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 25 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на вечер 14 апреля на лечении за границей находится 175 украинцев с коронавирусом, выздоровели 25 украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Так, в настоящее время 175 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии — 121, а также в Греции — 22.
Отметим, что за рубежом уже выздоровели 25 украинцев, однако 6 умерли.
Сообщается, что по состоянию на 14 апреля, количество граждан Украины, которые обратились за помощью к ЗДУ (заграничных дипломатических учреждений — ред.) в рамках системы “Защита” — 15849.
Напомним, что по данным МОЗ, на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19.