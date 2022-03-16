За фактом викрадення окупантами мера Скадовська на Херсонщині розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За фактом викрадення окупантами мера Скадовська на Херсонщині - розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Цитата
“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Що передувало
16 березня збройні сили російської федерації викрали Скадовського міського голову, Олександра Яковлєва. його першого заступника, а також секретаря міської ради. При цьому дії окупантів супроводжувались жорстоким поводженням із представникам влади та погрозами застосування вогнепальної зброї.
Згодом, окупанти відпустили Яковлєва. Інші все ще перебувають у полоні.