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За фактом викрадення окупантами мера Скадовська на Херсонщині розпочато кримінальне провадження

За фактом викрадення окупантами мера Скадовська на Херсонщині розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 88060 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. За фактом викрадення окупантами мера Скадовська на Херсонщині - розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Що передувало

16 березня збройні сили російської федерації викрали Скадовського міського голову, Олександра Яковлєва. його першого заступника, а також секретаря міської ради. При цьому дії окупантів супроводжувались жорстоким поводженням із представникам влади та погрозами застосування вогнепальної зброї.

Згодом, окупанти відпустили Яковлєва. Інші все ще перебувають у полоні.

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