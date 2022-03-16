По факту похищения оккупантами мэра Скадовска в Херсонской области начато уголовное производство

Цитата

“За процессуального руководства Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Что предшествовало

16 марта вооруженные силы российской федерации похитили Скадовского городского голову Александра Яковлева. Его первого заместителя, а также секретаря городского совета. При этом действия оккупантов сопровождались жестоким обращением с представителям власти и угрозами применения огнестрельного оружия.

Впоследствии, оккупанты отпустили Яковлева. Остальные все еще находятся в плену.