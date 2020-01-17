За два роки горілка в Україні подорожчала майже на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За два роки вартість горілки в Україні зросла на 13,5%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у грудні 2019 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,01 грн, тоді як у грудні 2017 року — 81,23 грн.
Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 8,4%. У грудні 2019 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 63,2 грн, тоді як у грудні 2017 року — 58,3 грн.
Зросла, також, вартість пива вітчизняного виробництва — на 25,7%, до 17,1 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
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Крім того, за два роки в Україні досить відчутно подорожчали макаронні вироби — на 27%, до 18,3 грн за кг продукту, крупи гречані - на 23%, до 27,7 грн за кг, ковбаси варені першого гатунку — на 20%, до 99,2 грн за кг, молоко - на 16%, до 25,3 грн за літр продукту,яйця - на 24%, до 27 грн за десяток.
При цьому, подешевшав рис — на 0,8%, до 22,8 грн за кг та крупи ячні - на 16%, до 9,5 грн за кг.
Як писав УНН, Україна увійшла в топ-15 світових експортерів горілки.
Зауважимо, що в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).