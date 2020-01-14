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Стало відомо, де в Україні найдешевша горілка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Середні споживчі ціни на горілку в Україні становлять 92,25 грн за пляшку продукту об’ємом 0,5 л. Найдорожче продають горілку на Харківщині, найдешевше — на Житомирщині. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у Харківській області в грудні вартість 1 пляшки горілки в середньому становила 94,4 грн, у Житомирській області — 89,9 грн.

В Івано-Франківській області горілка всередньому коштує 93,84 грн за пляшку, на Хмельниччині — 93,83 грн.

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Купити горілку дешевше можна у Донецькій та Вінницькій областях — там 1 пляшка продукту обійдеться у 91,2 грн та 91,9 грн відповідно.

У Києві пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштує 92,5 грн, на Київщині — 92,7 грн.

Як писав УНН, в Україні набула популярності чорна горілка.

Нагадаємо, за останні 4 роки, експортний ринок української горілки розширився на 15 країн.

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