Стало известно, где в Украине самая дешевая водка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Средние потребительские цены на водку в Украине составляют 92,25 грн за бутылку продукта объемом 0,5 л. Дороже всего продают водку в Харьковской области, дешевле всего — в Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в Харьковской области в декабре стоимость 1 бутылки водки в среднем составляла 94,4 грн, в Житомирской области — 89,9 грн.
В Ивано-Франковской области водка в среднем стоит 93,84 грн за бутылку, в Хмельницкой — 93,83 грн.
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Купить водку дешевле можно в Донецкой и Винницкой областях — там 1 бутылка продукта обойдется в 91,2 грн и 91,9 грн соответственно.
В Киеве бутылка водки объемом 0,5 л стоит 92,5 грн, в Киевской области — 92,7 грн.
Как писал УНН, в Украине приобрела популярность черная водка.
Напомним, за последние 4 года, экспортный рынок украинской водки расширился на 15 стран.