Стало известно, где в Украине самая дешевая водка

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116463 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133031 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107153 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108980 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108829 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130735 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197608 просмотра

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Стало известно, где в Украине самая дешевая водка

Стало известно, где в Украине самая дешевая водка

Киев  •  УНН

 • 19874 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Средние потребительские цены на водку в Украине составляют 92,25 грн за бутылку продукта объемом 0,5 л. Дороже всего продают водку в Харьковской области, дешевле всего — в Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в Харьковской области в декабре стоимость 1 бутылки водки в среднем составляла 94,4 грн, в Житомирской области — 89,9 грн.

В Ивано-Франковской области водка в среднем стоит 93,84 грн за бутылку, в Хмельницкой — 93,83 грн.

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Купить водку дешевле можно в Донецкой и Винницкой областях — там 1 бутылка продукта обойдется в 91,2 грн и 91,9 грн соответственно.

В Киеве бутылка водки объемом 0,5 л стоит 92,5 грн, в Киевской области — 92,7 грн.

Как писал УНН, в Украине приобрела популярность черная водка.

Напомним, за последние 4 года, экспортный рынок украинской водки расширился на 15 стран.

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