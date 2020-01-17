За два года водка в Украине подорожала почти на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За два года стоимость водки в Украине выросло на 13,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в декабре 2019 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,01 грн, тогда как в декабре 2017 года — 81,23 грн.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 8,4%. В декабре 2019 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 63,2 грн, тогда как в декабря 2017 года — 58,3 грн.
Выросла, также стоимость пива отечественного производства — на 25,7%, до 17,1 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
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Кроме того, за два года в Украине достаточно ощутимо подорожали макаронные изделия — на 27%, до 18,3 грн за кг продукта, крупы гречневые — на 23%, до 27,7 грн за кг, колбасы вареные первого сорта — на 20% до 99,2 грн за кг, молоко — на 16%, до 25,3 грн за литр продукта, яйца — на 24%, до 27 грн за десяток.
При этом, подешевел рис — на 0,8%, до 22,8 грн за кг и крупа ячневая — на 16%, до 9,5 грн за кг.
Как писал УНН, Украина вошла в топ-15 мировых экспортеров водки.
Отметим, что в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед" (ТМ “Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис" (ТМ “Грин Дэй”).