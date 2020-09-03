За два місяці кредитний портфель зріс на близько 3% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За липень та серпень кредитний портфель зріс на 3%. Про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
“У липні та серпні банки дійсно кредитували бізнес та населення значно жвавіше, ніж в першому півріччі. Дійсно, за перше півріччя ми бачили скорочення портфеля на 5%. За два місяці портфель зріс приблизно на 3%. Ми бачимо суттєве підвищення видач нових іпотечних кредитів. Це також впливає фактор карантину, тому що протягом карантину була певна пауза. Але ми спостерігаємо таку тенденцію, коли починає зростати кредитування. поки ще повільніше, але ми бачимо хороший тренд. Те, що стосується ставок. Банки значно знизили ставки за останні 3 місяці. Наприклад, ставки за кредитами для бізнесу вже нижчі, ніж 10%. Я нагадаю, що за перше півріччя ставка була середня 11%”, - сказав Кирило Шевченко.
Він зазначив, що за ставками для населення такої тенденції немає, окрім ставок по іпотечних кредитів.
“Ставки по іпотечних кредитах середні, якщо ми починали рік з рівня майже 20%, то в липні вони становили біля 13%, і за серпень ми очікуємо середні ставки по іпотечних кредитах ще нижчими. Скорочується портфель поганих кредитів. Частка за два останніх місяці скоротилась на 1,5%. Це без відкоректованої статистики за серпень”, - додав Кирило Шевченко.
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