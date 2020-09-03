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За два месяца кредитный портфель вырос на около 3% - НБУ

Киев • УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За июль и август кредитный портфель вырос на 3%. Об этом во время брифинга сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

За два месяца кредитный портфель вырос на около 3% - НБУ

"В июле и августе банки действительно кредитовали бизнес и население значительно быстрее, чем в первом полугодии. Действительно, за первое полугодие мы видели сокращение портфеля на 5%. За два месяца портфель вырос примерно на 3%. Мы видим существенное повышение выдачи новых ипотечных кредитов. Это также влияет фактор карантина, потому что в течение карантина была определенная пауза. Но мы наблюдаем такую тенденцию, когда начинает расти кредитование. Пока еще медленнее, но мы видим хороший тренд. То, что касается ставок. Банки значительно снизили ставки за последние 3 месяца. Например, ставки по кредитам для бизнеса уже ниже, чем 10%. Я напомню, что за первое полугодие ставка была средняя 11%", - сказал Кирилл Шевченко.

Он отметил, что по ставкам для населения такой тенденции нет, кроме ставок по ипотечным кредитам.

"Ставки по ипотечным кредитам средние, если мы начинали год с уровня около 20%, то в июле они составляли около 13%, и за август мы ожидаем средние ставки по ипотечным кредитам еще ниже. Сокращается портфель плохих кредитов. Доля за два последних месяца сократилась на 1,5%. Это без откорректированной статистики за август", - добавил Кирилл Шевченко.

Напомним, в НБУ рассказали, какие меры принимаются для поддержки экономики.

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