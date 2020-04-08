За добу від коронавірусу померло сім осіб від 35 до 82 років - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За минулу добу було зафіксовано сім смертей від коронавірусу в Україні. Наймолодшому померлому було 35 років, найстаршому - 82. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу, на жаль, померло сім осіб, четверо з них - в Івано-Франківській області. Вік померлих — 71, 82, 72, 69, дві особи — до 60 років, це 51 і 58 років, і в місті Києві помер чоловік 35 років”, — сказав Ляшко.
Зі слів заступника міністра, всього з початку епідемії на території України було виявлено 7205 осіб з підозрою на COVID, з початку епідемії зареєстровано і підтверджено 1668 випадків коронавірусноі хвороби.
Нагадаємо, на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.