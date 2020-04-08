За сутки от коронавируса умерло семь человек от 35 до 82 лет - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки было зафиксировано семь смертей от коронавируса в Украине. Самому младшему умершему было 35 лет, самому старшему - 82. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, к сожалению, умерло семь человек, четверо из них - в Ивано-Франковской области. Возраст умерших - 71, 82, 72, 69, два человека - до 60 лет, это 51 и 58 лет, и в Киеве умер мужчина 35 лет", - сказал Ляшко.
По словам заместителя министра, всего с начала эпидемии на территории Украины было выявлено 7205 лиц с подозрением на COVID, с начала эпидемии зарегистрировано и подтверждено 1668 случаев коронавирусной болезни.
Напомним, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.