За добу в Україні на COVID-19 захворіло 127 дітей та 86 медиків

"За минулу добу у нас захворіло 1 799 осіб, з них 127 дітей, а також 86 медичних працівників. Було госпіталізовано 279 людей, зафіксовано 22 летальних випадки. При цьому одужало 289 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 106 757 людей, з них 7 267 дітей, а також 10 541 медичний працівник. При цьому загалом одужало 52 524 пацієнта, а летальних випадків 2 293″, — зазначив він.

Нагадаємо, на Буковині кількість інфікувань COVID-19 вже у 6 раз перевищує кількість одужань.