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COVID-19 в Україні: на Буковині кількість інфікувань вже у 6 раз перевищує кількість одужань

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. 23 серпня в Чернівецькій області зафіксували 241 нових випадків зараження коронавірусом, передає УНН з посиланням на повідомлення очільника області Сергія Осачука в Facebook.

COVID-19 в Україні: на Буковині кількість інфікувань вже у 6 раз перевищує кількість одужань

“259 буковинців уже померли від COVID-19. Знаю, що дехто вважає — це небагато. Адже в області нас близько 900 тисяч. Але хочу нагадати, що у бойовій роті — від 120 до 150 вояків. Отже майже дві роти ми втратили на цій війні із хворобою”, — написав Осачук.

Він також додав: “Тому закликаю не робити поверхових висновків і пам’ятати про цінність людського життя. Бережіть себе та близьких!”.

В області зафіксували 241 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 39 пацієнтів.

Додамо, що в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за останню добу. Загалом 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний.

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