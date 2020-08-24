COVID-19 в Украине: на Буковине количество заражений уже в 6 раз превышает количество выздоровлений

“259 буковинцев уже умерли от COVID-19. Знаю, что некоторые считают — это немного. Ведь в области нас около 900 тысяч. Но хочу напомнить, что в боевой роте — от 120 до 150 солдат. Итак почти две роты мы потеряли на этой войне с болезнью”, — написал Осачук.

Он также добавил: “Поэтому призываю не делать поверхностных выводов и помнить о ценности человеческой жизни. Берегите себя и близких!”.

В области зафиксировали 241 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 39 пациентов.

Добавим, что в Украине зафиксировано 1987 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за последние сутки. В общем 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный.