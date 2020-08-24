За сутки в Украине на COVID-19 заболело 127 детей и 86 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине за последние сутки подтверждено 1799 новых случаев заболевания COVID-19, из них заболело 127 детей и 86 медицинских работников. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки у нас заболело 1799 человек, из них 127 детей, а также 86 медицинских работников. Были госпитализированы 279 человек, зафиксировано 22 летальных случая. При этом выздоровели 289 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 106 757 человек, из них 7267 детей, а также 10 541 медицинский работник. При этом в целом выздоровели 52 524 пациента, а летальных случаев 2293", - отметил он.
Напомним, на Буковине количество заражений COVID-19 уже в 6 раз превышает количество выздоровлений.