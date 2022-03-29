За добу в Луганській області ворожі обстріли пошкодили 22 житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В Луганській області пошкоджено - 23 об’єкти. З них 14 багатоквартирних та вісім приватних житлових будинків, будівлю кардіологічного відділення КНП “Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня”, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба ООС, передає УНН.
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"Протягом минулої доби підрозділами ДСНС, які входять до складу угрупування Об’єднаних сил здійснено 43 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 10 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів російськими терористичними військами. Протягом доби врятовано 26 мирних мешканців. Під час обстежень районів обстрілів було виявлено 72 вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.
Відпрацьовано 20 залучень піротехнічних розрахунків. Йдеться про такі населені пункти: в Донецькій області - Покровськ, Петропавлівка, Часів яр, у Луганській - Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Також повідомляється, що в Донецькій області внаслідок ведення бойових дій пошкоджені два житлові будинки в населеному пункті Залізне. А в Луганській області - 23 об’єкти. З них 14 багатоквартирних та вісім приватних житлових будинків, будівлю кардіологічного відділення КНП “Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня”, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
Упродовж 28 березня проведено евакуацію населення: Донецька область - 40 осіб, з населених пунктів Вугледар, Авдіївка, Очеретино; Луганська область - 389 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна.
Зазначається, що загалом в період з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Луганської області 15 852 осіб, Донецької області - 5 879 осіб.
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