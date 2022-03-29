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За сутки в Луганской области вражеские обстрелы повредили 22 жилых дома

Киев • УНН

 • 71233 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Луганской области повреждено - 23 объекта. Из них 14 многоквартирных и восемь частных жилых домов, здание кардиологического отделения КНП “Северодонецкая городская многопрофильная больница”, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает УНН.

За сутки в Луганской области вражеские обстрелы повредили 22 жилых дома

Детали

"За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС, которые входят в состав группировки Объединенных сил осуществлено 43 выезда на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 10 пожаров, возникших в результате обстрелов российскими террористическими войсками. В течение суток спасено 26 мирных жителей. Во время обследований районов обстрелов было обнаружено 72 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Отработано 20 привлечений пиротехнических расчетов. Речь идет о таких населенных пунктах: в Донецкой области - Покровск, Петропавловка, Часов яр, в Луганской-Лисичанск и Северодонецк.

Также сообщается, что в Донецкой области в результате боевых действий повреждены два жилых дома в населенном пункте Железное. А в Луганской области-23 объекта. Из них 14 многоквартирных и восемь частных жилых домов, здание кардиологического отделения КНП “Северодонецкая городская многопрофильная больница”, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

В течение 28 марта проведена эвакуация населения: Донецкая область - 40 человек, из населенных пунктов Угледар, Авдеевка, Очеретино; Луганская область - 389 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная.

Отмечается, что всего в период с 24 февраля эвакуированы из населенных пунктов Луганской области 15 852 лиц, Донецкой области - 5 879 человек.

Напомним

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