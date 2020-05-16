За добу у столиці лабораторно підтвердили 153 нових випадки коронавірусної хвороби

"Після зафіксованового осередку захворювання у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча... Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус (на COVID-19 - ред.), збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків. Померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків", - написав Кличко.

Зазначається, що на сьогодні в Києві вже 2221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед тих, які захворіли: 106 жінок віком від 21 до 77 років, 17 дівчат віком від 5 до 17 років, 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

"Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат. У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 22 людини. Усього коронавірус у Києві подолали 222 мешканці міста", - додав Кличко.

Найбільше хворих, через осередок в інтернаті, зафіксували в Дарницькому районі - 87 людей. Але багато випадків і в Дніпровському - 16 та Деснянському - 15 випадків захворювання.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за останню добу захворіли 528 осіб, що більше, ніж добою раніше. Загалом зареєстрували 497 летальних випадків.