За сутки в столице лабораторно подтвердили 153 новых случая коронавирусной болезни

"После зафиксованового очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус (на COVID-19 - ред.), увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - написал Кличко.

Отмечается, что на сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания на COVID-19. Среди заболевших 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

"Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города", - добавил Кличко.

Больше всего больных, из-за очага в интернате, зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много случаев и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки заболели 528 человек, что больше, чем сутками ранее. В общем зарегистрировали 497 летальных случаев.