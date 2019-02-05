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За добу у Києві двоє людей постраждали від обмороження

За добу у Києві двоє людей постраждали від обмороження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. За минулу добу у Києві 2 людей постраждали від обмороження. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"2 людей постраждали від обмороження", - зазначила Вишневська.

Як повідомляв УНН, з початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 6212 киян, з них 517 дітей.

Як повідомляв УНН, частину України засипле мокрим снігом.

Крім того, столичних водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах у зв'язку з погіршення погодних умов у ніч з 5 на 6 лютого.

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