За сутки в Киеве два человека пострадали от обморожения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За минувшие сутки в Киеве 2 человека пострадали от обморожения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"2 человека пострадали от обморожения", - отметила Вишневская.
Как сообщал УНН, с начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 6212 киевлян, из них 517 детей.
Как сообщал УНН, часть Украины засыплет мокрым снегом.
Кроме того, столичных водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий в ночь с 5 на 6 февраля.