За добу рф завдала 6 ракетних ударів, 90 авіаційних атак, 115 залпових обстріла

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9540 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70779 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155194 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152301 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125887 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133988 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85780 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93397 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98998 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89776 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
60%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10277 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6486 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5142 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4872 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5438 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152301 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223868 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373351 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309455 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417526 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2774 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14938 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31800 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28587 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125887 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

За добу рф завдала 6 ракетних ударів, 90 авіаційних атак, 115 залпових обстріла

Київ • УНН

 • 34796 перегляди

За минулу добу російські війська завдали 6 ракетних ударів, 90 авіаударів та 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах, тоді як українські війська відбили численні російські атаки на багатьох напрямках.

За добу рф завдала 6 ракетних ударів, 90 авіаційних атак, 115 залпових обстріла

Протягом доби відбулося 92 бойових зіткнення. рф завдала 6 ракетних та 90 авіаційних удари. Здійснено 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За останню добу відбулося 92 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 6 ракетних та 90 авіаційних удари, а також здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Відтак впродовж доби низка населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької областей України були під авіаційними та артилерійськими ударами. Більше 100 населених пунктів в областях Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської зазнали артилерійського обстрілу.

Щодо ситуації на фронті:

Волинський та Поліський напрямки: без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах.

Куп'янський напрямок: українські військові відбили 4 атаки ворога у Харківській області.

Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 11 атак противника в Луганській та Донецькій областях.

Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 11 атак росіян у Донецькій області.

Авдіївський напрямок: Захисники відбили 21 атаку ворога в Донецькій області.

Новопавлівський напрямки: ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 16 атак противника в Запорізькій області.

Херсонський напрямок: окупанти здійснили 1 безуспішну атаку.

Додамо

Також авіація Сил оборони вразила 7 районів зосередження ворожого особового складу. Ракетні війська виконали удари, спрямовані на 1 район особового складу, 1 склад боєприпасів та 4 артилерійські засоби противника.

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла06.03.24, 07:19 • 34594 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18