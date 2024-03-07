За добу рф завдала 6 ракетних ударів, 90 авіаційних атак, 115 залпових обстріла
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали 6 ракетних ударів, 90 авіаударів та 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах, тоді як українські війська відбили численні російські атаки на багатьох напрямках.
Протягом доби відбулося 92 бойових зіткнення. рф завдала 6 ракетних та 90 авіаційних удари. Здійснено 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За останню добу відбулося 92 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 6 ракетних та 90 авіаційних удари, а також здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Відтак впродовж доби низка населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької областей України були під авіаційними та артилерійськими ударами. Більше 100 населених пунктів в областях Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської зазнали артилерійського обстрілу.
Щодо ситуації на фронті:
Волинський та Поліський напрямки: без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах.
Куп'янський напрямок: українські військові відбили 4 атаки ворога у Харківській області.
Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 11 атак противника в Луганській та Донецькій областях.
Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 11 атак росіян у Донецькій області.
Авдіївський напрямок: Захисники відбили 21 атаку ворога в Донецькій області.
Новопавлівський напрямки: ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 16 атак противника в Запорізькій області.
Херсонський напрямок: окупанти здійснили 1 безуспішну атаку.
Додамо
Також авіація Сил оборони вразила 7 районів зосередження ворожого особового складу. Ракетні війська виконали удари, спрямовані на 1 район особового складу, 1 склад боєприпасів та 4 артилерійські засоби противника.
За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла06.03.24, 07:19 • 34594 перегляди