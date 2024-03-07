За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 90 авиационных атак, 115 залповых обстрелов

В течение суток произошло 92 боевых столкновения. рф нанесла 6 ракетных и 90 авиационных ударов. Осуществлено 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 6 ракетных и 90 авиационных ударов, а также осуществили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому в течение суток ряд населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей Украины были под авиационными и артиллерийскими ударами. Более 100 населенных пунктов в областях Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской подверглись артиллерийскому обстрелу.

Относительно ситуации на фронте:

Волынское и Полесское направления: без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: украинские военные отбили 4 атаки врага в Харьковской области.

Лиманское направления: Силы обороны отбили 11 атак противника в Луганской и Донецкой областях.

Бахмутское направление: ВСУ отбили 11 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевское направление: Защитники отбили 21 атаку врага в Донецкой области.

Новопавловское направления: враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховское направление: Силы обороны отбили 16 атак противника в Запорожской области.

Херсонское направление: оккупанты совершили 1 безуспешную атаку.

Добавим

Также авиация Сил обороны поразила 7 районов сосредоточения вражеского личного состава. Ракетные войска выполнили удары, направленные на 1 район личного состава, 1 склад боеприпасов и 4 артиллерийские средства противника.

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела