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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 90 авиационных атак, 115 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 90 авиационных атак, 115 залповых обстрелов

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 05:33  •  4187 просмотра

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За минувшие сутки российские войска нанесли 6 ракетных ударов, 90 авиаударов и 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах, тогда как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих направлениях.

В течение суток произошло 92 боевых столкновения. рф нанесла 6 ракетных и 90 авиационных ударов. Осуществлено 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 6 ракетных и 90 авиационных ударов, а также осуществили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому в течение суток ряд населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей Украины были под авиационными и артиллерийскими ударами. Более 100 населенных пунктов в областях Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской подверглись артиллерийскому обстрелу.

Относительно ситуации на фронте:

Волынское и Полесское направления: без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: украинские военные отбили 4 атаки врага в Харьковской области.

Лиманское направления: Силы обороны отбили 11 атак противника в Луганской и Донецкой областях.

Бахмутское направление: ВСУ отбили 11 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевское направление: Защитники отбили 21 атаку врага в Донецкой области.

Новопавловское направления: враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховское направление: Силы обороны отбили 16 атак противника в Запорожской области.

Херсонское направление: оккупанты совершили 1 безуспешную атаку.

Добавим

Также авиация Сил обороны поразила 7 районов сосредоточения вражеского личного состава. Ракетные войска выполнили удары, направленные на 1 район личного состава, 1 склад боеприпасов и 4 артиллерийские средства противника.

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела6 марта 2024, 05:19 • 28174 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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