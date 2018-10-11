За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 9 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське. Більшість обстрілів припало на Маріупольський напрямок", - повідомили військові.
Протягом дня вогневий вплив із мінометів калібру 120 мм ворог здійснював на оборонців Луганського, Чермалика та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовував по опорних пунктах поблизу Гнутового. По захисниках Водяного противник відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.