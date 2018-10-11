За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 9 разів

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.