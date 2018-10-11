За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 9 раз

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65277 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117153 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125139 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 164980 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151886 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140045 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130258 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178299 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление", - сообщили военные.

В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитниках Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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