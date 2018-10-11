За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 9 раз

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление", - сообщили военные.

В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитниках Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз открывали огонь по позициям наших войск.