За добу перші випадки захворювання на коронавірус виявлені у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За добу зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірус у Одеській, Луганській, Запорізькій та Волинській областях. Про це стало відомо під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"За добу зафіксовано 29 нових випадків, виявлені перші інфікування у Волинській, Одеській, Луганський та Запорізькій областях", - стало відомо під час брифінгу.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.