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За добу перші випадки захворювання на коронавірус виявлені у чотирьох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За добу зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірус у Одеській, Луганській, Запорізькій та Волинській областях. Про це стало відомо під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

"За добу зафіксовано 29 нових випадків, виявлені перші інфікування у Волинській, Одеській, Луганський та Запорізькій областях", - стало відомо під час брифінгу.

Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.

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