За сутки первые случаи заболевания коронавирусом обнаружены в четырех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За сутки зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом в Одесской, Луганской, Запорожской и Волынской областях. Об этом стало известно во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"За сутки зафиксировано 29 новых случаев, обнаружены первые инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях", - стало известно во время брифинга.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.