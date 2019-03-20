За добу патрульні склали 129 адмінматеріалів за керування напідпитку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Упродовж 19 березня патрульні поліцейські склали 129 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Також складено 129 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5992 постанови, з яких 5339 — за порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, вчора патрульні поліцейські опрацювали 5711 викликів, з яких 564 — виклики про ДТП.
Крім того, було 89 випадків затримання осіб за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень.
"Серед них (кримінальних правопорушень - ред.):
1 розбій;
1 грабіж;
17 крадіжок;
4 заволодіння авто;
2 незаконних зберігань зброї та боєприпасів;
29 наркозлочинів;
5 осіб в розшуку;
30 інших злочинів", - уточнили у патрульній поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві слідчого ДБР затримали п’яним за кермом автомобіля.
Нагадаємо, 22 листопада 2018 року Верховна Рада підвищила штрафи за нетверезе водіння. Відтепер нетверезим водіям загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на термін до 3 років, а за повторне правопорушення - штраф 51 тисяча гривень.