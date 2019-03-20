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За сутки патрульные составили 129 админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии

Киев • УНН

 • 6519 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение 19 марта патрульные полицейские составили 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За сутки патрульные составили 129 админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии

"Также составлен 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5992 постановления, из которых 5339 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вчера патрульные полицейские проработали 5711 вызовов, из которых 564 - вызовы о ДТП.

Кроме того, было 89 случаев задержания лиц по подозрению в совершении уголовных преступлений.

"Среди них (уголовных преступлений - ред.):

1 разбой;
1 грабеж;
17 краж;
4 завладения авто;
2 незаконных хранений оружия и боеприпасов;
29 наркопреступлений;
5 человек в розыске;
30 других преступлений ", - уточнили в патрульной полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве следственного ГБР задержали пьяным за рулем автомобиля.

Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение. Теперь нетрезвым водителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяч гривен.

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